Sincapları satmaya çalışan şahsa 30 bin TL ceza
Adana’nın Sarıçam ilçesinde 2 sincabı satmaya çalışan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsa 30 bin TL ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altında bulunan sincapların satılacağı yönünde ihbar aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheli yakalandı, 2 sincap ise koruma altına aldı.
Şüpheliye 30 bin TL idari para cezası kesildi.
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