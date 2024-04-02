Yavru sincap satan 3 kişiye 174 bin TL ceza
Şırnak'ta ihbar sonrası yapılan aramada bazı evlerde 19 yavru sincap ele geçirildi, 3 kişiye 174 bin 579 TL idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde sincap satışı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.
Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı evlerde arama yaptı, 19 yavru sincap ele geçirildi.
Sincaplara ele konulurken, 3 kişiye 174 bin 579 TL idari para cezası kesildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 31 Mart sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı
- İşte İBB Meclisi'ndeki CHP ve AKP'nin üye sayısı
- İktidar böyle eridi
- 'Evrak çalmak için kameraları kapattırdılar'
- Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü?
- O ilçe AKP'den CHP'ye geçti
- Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi
- ‘Bu teklifi reddedenler…’
- Seçilen adayın hakları alındı!
- Ünlü sanatçı Kadıköy'de muhtar oldu