Yavru sincap satan 3 kişiye 174 bin TL ceza

Yayınlanma: 02.04.2024 - 14:28

Güncelleme: 02.04.2024 - 14:29

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde sincap satışı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı evlerde arama yaptı, 19 yavru sincap ele geçirildi.

Sincaplara ele konulurken, 3 kişiye 174 bin 579 TL idari para cezası kesildi.