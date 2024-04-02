Yavru sincap satan 3 kişiye 174 bin TL ceza

Şırnak'ta ihbar sonrası yapılan aramada bazı evlerde 19 yavru sincap ele geçirildi, 3 kişiye 174 bin 579 TL idari para cezası kesildi.

DHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 14:28
Yavru sincap satan 3 kişiye 174 bin TL ceza
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde sincap satışı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı evlerde arama yaptı, 19 yavru sincap ele geçirildi.

Sincaplara ele konulurken, 3 kişiye 174 bin 579 TL idari para cezası kesildi. 


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