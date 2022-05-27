Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı

27 Mayıs 2022 Cuma, 01:14

Pandeminin başlamasıyla birlikte yürürlüğe koyulan, sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasının son tarihi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Temmuz 2021'den 31 Mayıs 2022'ye alınmıştı.

Bu kararla, bu tarihe kadar sinema biletlerinden eğlence vergisi alınıyordu. Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile birlikte "Eğlence Vergisi"nde uygulanacak vergi istisnası 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı.