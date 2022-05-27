Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 00:34
Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tarife kontenjan çerçevesinde ithal edilecek şekerden gümrük vergisi alınmayacak.

Şeker fiyatlarında yaşanan artışlar üzerine önceki gün Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı yazılı açıklama yayımlamış ve şeker ithalatına yönelik çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

İthalatla birlikte piyasa dengesinin sağlanması ve spekülatif hareketlerin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmişti.


Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kararı şeker

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