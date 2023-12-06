Sınıf annesi nedir? Sınıf annesinin görevleri nelerdir? Sınıf annesi uygulaması kalktı mı?

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:09

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:09

Okullarda öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulaması hakkında karar verildi. Peki, Sınıf annesi nedir? Sınıf annesinin görevleri nelerdir? Sınıf annnesi uygulaması kalktı mı?

SINIF ANNESİ NEDİR?

Sınıf annesi, genellikle bir öğrenci velisi olarak seçilen ve sınıflardaki sınıfların düzenini sağlayan kişidir. Sınıf annesi, sadece sınıfın organizasyonunda değil, aynı zamanda velilerle iletişimde de önemli bir role sahiptir.

SINIF ANNESİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Velilerine okul ile ilgili haberleri ve bilgilendirmeleri iletmek

Okul organizasyonlarında yardımcı olmak (etkinlikler, gezi ve konferanslar)

Sınıf etkinliklerini planlamak ve düzenlemek

Okul ve veliler arasında iletişim toplu olmak

Veli toplantılarına katılmak ve katkıda bulunmak

Sınıfın düzenini sağlamak için yardımcı olmak

Sınıf içi sosyal projeler için destek sağlamakelilerine okul ile ilgili haberleri ve bilgilendirmeleri iletmek

Okul organizasyonlarında yardımcı olmak (etkinlikler, gezi ve konferanslar)

Sınıf etkinliklerini planlamak ve düzenlemek

Okul ve veliler arasında iletişim toplu olmak

Veli toplantılarına katılmak ve katkıda bulunmak

Sınıfın düzenini sağlamak için yardımcı olmak

Sınıf içi sosyal projeler için destek sağlamak

SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALKTI MI?

Öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan ‘sınıf annesi’ uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklandı.

Türkiye genelindeki okullarda bazı yerlerde "sınıf annesi" adı altında görevlendirilen velilere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı, resmi bir uyarı yayınladı. Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti.