2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Sınır kapılarında ikinci tur için hazırlıklar başladı!

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı yurttaşların oy kullanabilmeleri için hazırlıklar başladı. Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapısındaki bazı alanlara asıldı.

AA
Yayınlanma: 18.05.2023 - 16:45
Sınır kapılarında ikinci tur için hazırlıklar başladı!
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Kırklareli İl Seçim Kurulu, 28 Mayıs gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi için, Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Sınır kapısında paravan ile bir sandık hazır hale getirildi.

Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapısındaki bazı alanlara asıldı.

Seçmenler 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

Trakya'da Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı yurttaşlar oy kullanacak. Bu sınır kapılarında da hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.


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