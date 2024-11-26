Sınırda 23 düzensiz göçmen yakalandı!

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Sınırda 23 düzensiz göçmen yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:24

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #EDirne #yasadışı #Operasyon

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