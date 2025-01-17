Sinop açıklarında gemide düşen balıkçı yaralandı

Sinop açıklarında bir gemide dengesini kaybederek yere düşen balıkçı yaralandı.

Sinop açıklarında gemide düşen balıkçı yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 12:01

Olay, saat 10.00 sıralarında Sinop açıklarında bir balıkçı gemisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, gemide çalışan M.B. geminin içinde ayağın kayması sonucu dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı.

Yaralanma anını gören diğer balıkçılar durumu Liman Müdürlüğü’ne bildirdi. O sırada M.B. tekne ile Sinop İskelesi’ne çıkarıldı.

Yaralı, Sinop İskelesi’ne gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Etiketler: #Sinop #balıkçı #gemi

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