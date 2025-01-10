Ailesi umutla bekliyor: Samsun'da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili, 19 gündür aranıyor

Yayınlanma: 10.01.2025 - 13:02

Güncelleme: 10.01.2025 - 13:02

Çarşamba ilçesindeki Karabahçe Sahili ile Costal Limanı arasında 22 Aralık'ta Muhammer Sevgili ve Halil Kayış (45), 'Muratım 55 D 1416' isimli tekneleriyle balık avlamak üzere denize açıldı.

Bir süre sonra iki balıkçıdan haber alınamayınca, arama çalışması başlatıldı. 26 Aralık'ta, açıldıkları noktadan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte batmış halde bulunan tekneye ulaşıldı.

Bir gün sonra, Halil Kayış'ın cansız bedeni, Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.

AİLESİ UMUTLA BEKLİYOR

Arama kurtarma ekipleri, 19 gündür kayıp olan Muhammer Sevgili'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra deniz polisleri, jandarma, AFAD ve dalgıçlar da arama yapıyor.

Kayıp balıkçının eşi Lale Sevgili ve yakınları, Karabahçe sahilinde çalışmaları yakından takip ediyor.