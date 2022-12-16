Nevşin Mengü iddiası: Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş, sonra gazetecilerden soru ve yanıtın çıkarılması istenmiş
Gazeteci Nevşin Mengü, önceki gün Türkmenistan'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının sorulduğunu, ancak daha sonra "rica" üzerine gazetecilerin bu soru ve yanıtı çıkardığını iddia etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi.
Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.
Skandal karar gündemdeki yerini korurken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Türkmenistan'dan dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan'a iç ve dış politika hakkında pek çok soru sorulurken; İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla verilen hapis cezasının sorulmaması dikkat çekmişti.
"GAZETECİ ARKADAŞLARIMIZDAN TEK TEK RİCA EDİLMİŞ..."
YouTube'da yaptığı yayında konuyla ilgili kendisine bilgi geldiğini aktaran gazeteci Nevşin Mengü dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Mengü, şu ifadeleri kullandı:
"Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gazetecilere uçakta röportaj vermişti. Ben de röportajı gördüm, tamamını okudum. Hayret etmiştim. 'Ya hayret Ekrem İmamoğlu’na gelen yasak kararıyla ilgili hiçbir soru sorulmamış' ilginç diye. Şimdi başka bir haber geldi. Gazeteci arkadaşlarımız teyit de etmişler, haberleştik onlarla. Aslında bu soru sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçakta. Erdoğan da bir cevap vermiş. Ne cevap vermiş bilmiyorum ama daha sonra gazeteci arkadaşlarımızdan tek tek rica edilmiş. Lütfen bu soruyu ve cevabını çıkarın diye. Birbirinden enteresan işler..."
İlgili Haberler
- Financial Times: 'İmamoğlu'nun siyasi kaderi Erdoğan'ınkini andırıyor...'
- Son Dakika... Rusya'dan Erdoğan'ın 3'lü görüşme isteğine yeşil ışık
- Bild gazetesi İmamoğlu davasını değerlendirdi 'Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi'
- Prof. Dr. Ersan Şen'den 'Ekrem İmamoğlu' yorumu: 'Yaptığı ucuz kahramanlık'
-
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- İmamoğlu sessizliğini bozdu!
- İmamoğlu davasının hâkimi hakkında çarpıcı iddia
- Yurttaşlar, Saraçhane'de tek yürek oldu
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Boşandığı eşi 'yakan' erkeğin cezası belli oldu
- Metrocity AVM'de yangın paniği!
- Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu!