Sinop kalesi surlarında 2 bin 500 yıllık gırland ortaya çıktı

19 Nisan 2022 Salı, 15:32

Sinop'ta Kent Meydanı Projesi çerçevesinde millet bahçesi yapılacak olan askeri gazinonun arka kısmında bulunan kale duvarı üzerinde boğa başlığı figürleri ortaya çıktı.

Gırland adı verilen figürlerin, M.Ö. 120 ve M.Ö. 63 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren Sinop doğumlu Kral 6. Mithridat dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

"KURBAN TÖRENİNDEKİ ANIYI TAŞA RESMETMİŞLER”

Sinop Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Kaya, şunları söyledi:

“Bu gırlandlar, boğa başlığı gerçek yerinde değil sonradan buraya taşınmış. Ama Sinop'taki olan mabetlerden, tapınaklardan, antik çağ saraylarından, yapıların girişlerinde ve çatı altlarından alınmış. O devrin bizim halk dilinde öküz, boğa bunlar antik çağın hem falcılıkta kahinlerin kullandıkları hayvanlar. Dolayısıyla da güç ve makam sembolü olarak bu şekilde gırlandlar sergilenmekte. Kale surlarının üzerinde bunun gibi birçok eser var. Bunlar kalenin zamanla onarımları esnasında tapınaklardan, mevcut diğer yapılardan söküldükçe buraya da hazır boyutlandırılmış taş parçası olarak. Herhalde bir ayinde kullanılan kurban törenindeki anıyı taşa resmetmişler.”

“HER ŞEYİN BELGESİ MEVCUT”

Kaya, Sinop arkeolojisi hakkında ilk yazılı kaynak olan ve M.Ö. 64 ile M.S. 24 yıllarında yaşamış Amasya doğumlu Yunan tarihçi ve filozof Strabon'un, yazıtlarında Sinop Kalesi surlarının dünyanın en güzel surları olduğundan bahsettiğini dile getirdi. Kaya, "Bu surların dış duvarları zamanla soyulmuş, binalarda, okullarda, cezaevinin ve hükümet binasının yapımında kullanılmış, içerisindeki yığıntı kalmıştır. Antik çağ, Roma, Ceneviz hatta Osmanlı'da bütün kayıtlarda bunları kimin onaracağı, nasıl ihale yapıldığı her şeyin belgesi mevcut" dedi.



