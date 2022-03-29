Sinop'a yapılacak santrale karşı açılan davada karar açıklanacak

29 Mart 2022 Salı, 09:27

Sinop Nükleer Karşıtı Platform’un Sinop’ta kurulacak nükleer enerji santrali için verilen “ÇED olumlu” raporunun iptali istemiyle açtığı davaya, Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde dün devam edildi. Duruşmayı, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Sinop Barosu Başkanı Funda Öztürk Altunbaş, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Genel Başkanı İbrahim İnan da izledi.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİN DAVASI"

TBB Başkanı Erinç Sağkan, duruşma sürerken yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sinop’ta kurulması için çalışmalar yürütülen nükleer santrale ilişkin davanın Samsun’da görülmekte olan çok önemli bir duruşması var. Bu nedenle Samsun’da hazır bulunduk. Davanın konusu sadece bizi ilgilendirmiyor. Türkiye’de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Hatta komşu ülkelerdeki insanları da ilgilendiren bir dava. Çünkü davanın konusu, bu ülkenin toprağının, suyunun, yaşam sebeplerimizin ve çocuklarımızın geleceğinin davası."

"RAPORU HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUZ"

Sinop Barosu Başkanı Funda Öztürk Altunbaş ise şöyle konuştu:

"Sinop İnceburun’da yapılması planlanan nükleer santral davası için buradayız. Nükleer santrale ilişkin olarak ÇED olumlu raporu verildi. Bu, kesinlikle kabul edilemez bir ÇED raporuydu. Çevre ve hukuki dayanaktan yoksun bir rapordu. Nükleer santrale ilişkin hayati sorunlar yaşayacağız. Raporu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz. Bilindiği gibi bu dava, ÇED olumlu olduğu gerekçesiyle açıldı."

Samsun 3. İdare Mahkemesi, dünkü duruşmada, davaya ilişkin gerekçeli kararını 30 gün sonra açıklanacağını duyurdu.

Duruşma sonrası Samsun Bölge İdare Mahkemesi önünde bir açıklama yapan Samsun Nükleer Karşıtı Platform’un avukatı Mehmet Horuş, “Türkiye çevre hareketi açısından tarihi bir duruşma oldu. Karar 30 gün sonra bize yazılı olarak bildirilecek" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise “Biz, bu nükleer santrali ne Sinop’ta ne Türkiye’de istiyoruz. Sunu da başaracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.