Yurttaşlar 'nükleer'e karşı sokağa çıktı

27 Mart 2022 Pazar, 02:00

Sinop, İnceburun Yarımadası yakınlarına yapılması planlanan Nükleer Güç Santrali (NGS) için Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EUAŞ) hazırladığı ÇED raporuna, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED Olumlu” kararı verdi.

Bunun üzerine 2 Ekim 2020’de 60 bireysel ve 14 kurumsal katılımcıyla Samsun İdare Mahkemesi’ne iptal davası açıldı. Mahkemenin talebi üzerine 15 kişilik bilirkişi heyeti NGS’nin yapılacağı alanda keşif yaptı. Uzmanlar, 24 ana başlıktan 18’inde, 102 alt başlıktan ise 90’ında 300 neden sıralayıp, ÇED raporunun iptal edilmesi gerektiğine ilişkin rapor hazırladı. Mahkemeye sunulan raporun ardından duruşma öncesi nükleersiz bir yaşam için Sinop, Mersin, Samsun, İstanbul ve İzmir’de Nükleer Karşıtı Platformlar tarafından eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.

480 BİN AĞAÇ KESİLDİ

Samsun’daki basın açıklamasına meslek odaları, sendika ve dernek temsilcileriyle CHP’liler destek verdi. Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdoğan yaptığı açıklamasında, bilirkişi raporunda nükleer atıklara ilişkin çözümün sunulmadığı, yer seçiminin hatalı olduğu, kaza durumunda tahliye işleminde güçlük yaşanacağının altını çizdi. Raporda, Japon hükümetinin anlaşmadan çekildiğini de belirten Özdoğan, “İnceburun’da 480 bin ağaç mevzuata aykırı ve izinsiz kesildi. Santralin kurulacağı bölgede, deprem, heyelan ve tsunami çalışması yapılmadı” dedi.

FUKUŞİMA HATIRLATMASI

KESK Dönem Sözcüsü Suat Yıldız, Çernobil ve Fukuşima facialarını anımsatarak, “İnsanlara ve canlı yaşama verdiği zararlar ortadadır. Çernobil kazasının olumsuz etkileri Karadeniz bölgesinde yoğun olarak halen yaşanmaktadır. ÇED iptal davasında Sinop’a, bölgemize ve ülkemize, insanlığa, doğamıza, canlı yaşama ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kazanırsak birlikte, kaybedersek de birlikte kaybetmiş olacağız. NGS istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

