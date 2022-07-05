Sinop’da denizdeki cesedin selde sürüklenen mezara ait olduğu ortaya çıktı

Sinop’ta, 3 gün önce denizde bulunan erkek cesedin, 14 ay önce toprağa verilen ve 27 Haziran’da Kastamonu İnebolu’da sel sularına kapılan mezardaki Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 20:01
Sinop’da denizdeki cesedin selde sürüklenen mezara ait olduğu ortaya çıktı
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Sinop İnceburun mevkisinde 2 Temmuz'da denizde ceset gören yurttaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü’nden Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu.

Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü.

 

 


Sinop İnebolu ceset
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