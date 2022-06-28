Kastamonu'da sel sularına dayanamayan istinat duvarı yıkıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan Kumluca Çayında yer alan istinat duvarı, sel sularının yükselmesi neticesinde yıkıldı.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 12:22
Kastamonu'da sel sularına dayanamayan istinat duvarı yıkıldı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Kumluca Çayında yer alan istinat duvarı, yoğun yağış neticesinde oluşan sel sularının vurmasıyla dayanamayarak yıkıldı. Yıkılan istinat duvarı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. 


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