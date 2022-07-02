Kastamonu'da geçen yıl selin yıktığı camiyi aynı yere yaptılar
Kastamonu'da geçen yıl meydana gelen sel felaketi sırasında yıkılan cami, aynı yere yapıldı. Cami, önceki gün meydana gelen selde yine sel sularına teslim oldu.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesi geçen yıl 11 Ağustos tarihinde sel felaketini yaşadı. Derelerin taştığı, ev ve işyerlerinin sular altında kaldığı felakette, ilçeye bağlı Çaykırı Köyü'nde bulunan cami de selde zarar görmüştü.
BİLE BİLE AYNI SON
Sel sularına kapılan tarihi cami Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yeniden aynı yere yapıldı.
Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre; Vali Avni Demir tarafından inşaat çalışmaları yakından takip edilen cami 27 Haziran'da meydana gelen selde bu kez tamamen yıkıldı.
320 gün sonra yıkılan caminin sel sularına kapılma anı ise yurttaşlar tarafından kaydedildi.
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