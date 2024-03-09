Sinop’ta 6 ayrı adres ve 3 araca eş zamanlı operasyon: 2 tutuklama

Yayınlanma: 09.03.2024 - 17:40

Güncelleme: 09.03.2024 - 17:40

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez ilçe Kabalı köyünde meydana gelen silahla yağma olayının aydınlatılması için özel ekip kurulmuş olup, yapılan takip ve araştırmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı.

Olayda kullanılan tabanca ve diğer delillerin ele geçirilmesi için 6 ayrı adres ve 3 araçta eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 5 adet tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 33 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve 2 bin 385 TL ele geçirildi.

Olay ile ilgili Sinop Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.