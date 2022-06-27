Sinop'ta, Ayancık-Türkeli kara yolu yağış nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı

Sinop'ta, bölgede devam eden sağanak nedeniyle Ayancık-Türkeli kara yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

AA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:19
Sinop'ta, Ayancık-Türkeli kara yolu yağış nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı
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Sinop Ayancık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki ırmak ve derelerde su seviyesinin yükselmesinin ardından bazı ek tedbirler alındığı bildirildi.

Vatandaşların can güvenliğinin korunması ve trafiğin tehlikeye maruz kalmaması için Ayancık-Türkeli arasındaki kara yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, sürücülerin alternatif güzergah olarak Çamurca-Yenigüler istikametindeki köy yolunu kullanabilecekleri kaydedildi.


Sinop Ayancık
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