Sinop'ta, Ayancık-Türkeli kara yolu yağış nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı

27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:19

Sinop Ayancık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki ırmak ve derelerde su seviyesinin yükselmesinin ardından bazı ek tedbirler alındığı bildirildi.

Vatandaşların can güvenliğinin korunması ve trafiğin tehlikeye maruz kalmaması için Ayancık-Türkeli arasındaki kara yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, sürücülerin alternatif güzergah olarak Çamurca-Yenigüler istikametindeki köy yolunu kullanabilecekleri kaydedildi.