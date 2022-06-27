Sinop'ta, Ayancık-Türkeli kara yolu yağış nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı
Sinop'ta, bölgede devam eden sağanak nedeniyle Ayancık-Türkeli kara yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.
Sinop Ayancık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki ırmak ve derelerde su seviyesinin yükselmesinin ardından bazı ek tedbirler alındığı bildirildi.
Vatandaşların can güvenliğinin korunması ve trafiğin tehlikeye maruz kalmaması için Ayancık-Türkeli arasındaki kara yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, sürücülerin alternatif güzergah olarak Çamurca-Yenigüler istikametindeki köy yolunu kullanabilecekleri kaydedildi.
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