Zonguldak'ta 15 Temmuz etkinliğinde iki grup arasında kavga çıktı
Zonguldak'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Günü' etkinlikleri sırasında iki grup arasında kavga çıktı.
Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik' günü etkinliklerinde gerginlik meydana geldi.
Yerel haber sitesi Elmas 67'nin aktardığına göre, etkinlik sırasında iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.
Kavga, polis müdahalesiyle büyümeden önlendi.
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