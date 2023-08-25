Sinop’ta bıçaklı kavga :1 yaralı
Sinop’ta aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Sinop Bülent Ecevit Caddesi’inde 00.20’de, edinilen bilgiye göre, Ertan K. (41) ile Okan Zal (22) arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonrasında kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ YARALANDI
Büyüyen kavgada bıçağını çıkaran Ertan K. iş arkadaşı Okan Zal’ı yaraladı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Okan Zal, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlı Ertan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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