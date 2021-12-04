Sinop'ta bulunan cesedin sel felaketinde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi
Sinop'un Türkeli ilçesi sahilinde cesedin, 11 Ağustos’ta Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan bir kişiye ait olduğu belirlendi.
İlçeye bağlı Güzelkent köyü Helaldı Limanı yakınlarında bir yurttaş tarafından bulunan ve yetişkine ait olduğu öğrenilen cesedin kimliği belirlenmesi için gönderildiği Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan DNA örneği ile karşılaştırılarak kimlik tespiti yapıldı.
Buna göre, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde Hamdi Kalabalık tarafından Bozkurt ilçesinde kaybolduğu bildirilen Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi. DNA sonucunun açıklanmasıyla, acı haber Bozkurt ilçesine ulaştı.
Orhan Kalabalık'ın Bozkurt ilçesinde kuaförlük işi yaptığı ve sel felaketinde kaybolan 8 kişiden biri olduğu öğrenildi.
Cesedin kimlik tespitinin yapılmasıyla Bozkurt'ta selde kaybolanların sayısı 7'ye düştü.
Orhan Kalabalık ile eşi Server, oğlu Arda ve Yusuf'la birlikte selde yıkılan
Ölçer Apartmanı'nda yaşıyordu. Sele ikamet ettikleri binada yakalanan Kalabalık
ailesinden anne Server ve oğlu Arda'nın cansız bedeni ekiplerin çalışmasının
ardından bulunmuş, baba Orhan Kabalık ile oğlu Yusuf'un bulunması için arama
çalışması başlatılmıştı.
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