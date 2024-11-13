Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:39

Güncelleme: 13.11.2024 - 16:40

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Türkeli ilçesinde 2 adreste yapılan aramada 15,32 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.