Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu
Sinop'ta dalgalarla plaja sürüklenen erkek cesedi bulundu. Üzerinden çıkan kimlik neticesinin ölen kişinin 64 yaşındaki Fevzi Köker olduğu anlaşıldı.
Sinop’ta denizde bir erkek cesedi bulundu.
Olay, 16.00 sıralarında Sinop’un Karakum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde hareketsiz erkek bedenine rastlandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgalarla plaja sürüklenen şahsın, sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası öldüğü anlaşıldı. Çevrede yapılan incelemeler sonrası şahsın aracının dörtlülerini yakıp kayalıkların bulunduğu alana gittiği, burada gezinirken ayağının kayarak denize düştüğü anlaşıldı. Vücudunda yapılan ilk inceleme sonrasında kafatasında kanama olduğu görülürken, düşmenin etkisiyle kafasını taşa çarptığı, aldığı yarayla da denizden çıkamadığı anlaşıldı. Şahsın üzerinden çıkan kimlikte isminin Fevzi Köker olduğu öğrenilirken, yakınlarına haber verilmesi üzerine olay yerine gelen oğlu gözyaşlarını tutamadı.
Ceset, olay yerinde savcının incelemesi sonrası tabuta konularak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fevzi Köker’in yaklaşık 3 saat önce düştüğü tahmin ediliyor.
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