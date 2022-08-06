Sinop'ta denizde yabancı cisim paniği
Sinop’ta sahilde görülen cisim panik oluşturdu. Cismin füze yapımında kullanılan azot tankı olduğu tespit edildi.
Sinop'ta dün ssaat 17.30 sıralarında kent merkezi stat sahilinde meydana gelen olayda; serinlemek için denize giren yurttaşlar yuvarlak bomba benzeri bir cisme rastlayınca durumu 112’ye bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri çevredeki yurttaşları uzaklaştırarak cismi kontrol etti.
Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen cismin Rus menşeili füzelerde soğutma amaçlı kullanılan azot tankı olduğu anlaşıldı.
Cisim sahil güvenlik ekipleri tarafından teslim alındı.
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