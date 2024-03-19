Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor!

Bulgu Kamuoyu Araştırma’nın Çanakkale araştırmasından dikkat çeken sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre, birinci sıradaki aday arkasından gelen adaya tam 11 puan fark atıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:41
Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor!
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürerken; kamuoyu şirketlerinin yayımladığı anket sonuçları da yakından takip edilmeye devam ediyor.

Son olarak Bulgu Kamuoyu Araştırma’nın Çanakkale’de yaptığı yerel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

Araştırma 15 Mart’ta yapılırken, bin 200 kişi ile görüşüldüğü bildirildi. Yapılan ankette ilk sıradaki isim, büyük fark attı.

Ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.

11 PUAN FARK ATTI

Araştırmada, CHP’nin adayı Muharrem Erkek, 40.6 puan ile ilk sırada yer aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Jülide İskenderoğlu 29.7 puan ile Muharrem Erkek'in arkasında yer aldı.

İYİ Parti’nin iddialı adayı Burak Kunt’un ise yüzde 23.8 puanda kaldığı belirtildi.

DEM Parti'nin adayı Canan Aytaç'ın 2.5, Zafer Partisi'nin adayı Bilge Gündüz 2.8 ve Yeniden Refah Partisi'nin adayı Cahit Bolelli'nin ise 0.6 puanda olduğu görüldü.


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