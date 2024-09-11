Sinop'ta feci ölüm: Arıların saldırısına uğradı, hayatını kaybetti!

Sinop'un Türkeli ilçesinde arıların saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Sinop'ta feci ölüm: Arıların saldırısına uğradı, hayatını kaybetti!
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AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 12:24

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçabük köyünde yaşayan Hasan Güney, evinin bahçesinde çalıştığı sırada yabani arıların saldırısına uğradı.

Güney'in bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güney, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Etiketler: #Sinop

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