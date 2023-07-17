Sinop’ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 08:11
Sinop’ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Sinop'ta Turgut D. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Sinan Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Türkeli - Ayancık kara yolu Ayaz Köyü mevkiinde çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLU YARALANDI

Meydana gelen kazada, yabancı plakalı otomobilde bulunan sürücü baba Sinan Y. ve oğlu yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan iki kişinin tedavisi devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


trafik kazası

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