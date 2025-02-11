Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yoluna ulaşım yok!
Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 12, Gerze'de 11 ve Türkeli'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
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