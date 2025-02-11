Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yoluna ulaşım yok!

Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yoluna ulaşım yok!
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:48

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 12, Gerze'de 11 ve Türkeli'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Sinop #Kar #Ulaşım

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