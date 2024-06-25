Sinop’ta korkutan yangın!
Sinop’ta bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Yangın, Ada Mahallesi Tekinoğlu Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 4. katında saat 12.45’te meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, evin mutfağında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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