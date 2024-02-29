Sinop'ta muhtar adayına silahlı ve baltalı saldırı düzenlendi!

Yayınlanma: 29.02.2024 - 14:06

Güncelleme: 29.02.2024 - 14:06

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B., 57 AAJ 322 plakalı otomobili ile sabah saatlerinde ilçe merkezine gitmek için köyden ayrıldı.

Kapmaca mevkiinde bir grup tarafından aracının önü kesilen Halit B., tabanca ve baltayla saldırıya uğradı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halit B., sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halit B. buradaki müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.