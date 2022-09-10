Sinop'ta orman yangını!
Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük arazi zarar gördü.
Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangın Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Osmaniye bölgesi Küme Evleri mevkiinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.
İddialara göre, Mustafa K. isimli vatandaş kurumuş otları yakmak istedi. Rüzgarın da etkisiyle alevler defne ağaçlarına sıçrayınca yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle söndürüldü.
Çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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