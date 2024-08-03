Sinop'ta orman yangını!
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Oymayaka köyü Çağlayan Mahallesi'nde ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar, ihbarda bulundu.
Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye giderek yangına müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.
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