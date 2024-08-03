Sinop'ta orman yangını!

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 13:45
Sinop'ta orman yangını!
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Oymayaka köyü Çağlayan Mahallesi'nde ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar, ihbarda bulundu.

Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye giderek yangına müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.


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