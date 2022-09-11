Sinop'ta 'sahte para' operasyonu: 1 kişi tutuklandı

11 Eylül 2022 Pazar, 12:22

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, Sinop merkezinde sahte banknotlarla alışveriş yapmaya çalıştıkları tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen takibin ardından iki zanlı, "Kapan" adı verilen operasyonla bir iş yerinde sahte parayla alışveriş yapmaya çalıştıkları esnada yakalandı.

TAM 65 ADET...

Şüphelilerin üzerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 65 adet 100'er liralık sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.