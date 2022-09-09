Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü IŞİD bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULMUŞTU
Şüpheli, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün Kocasinan ilçesinde yakalanan zanlıya ait çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
Video Haberler
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Atlı süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı
- Genel müdürün sakladığı üç yıl
- Vedat Milor'dan 150 bin kişilik seçim anketi
- Cem Uzan: Sayılı günler kaldı Türkiyem...