Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

AA
09 Eylül 2022 Cuma, 17:35
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü IŞİD bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULMUŞTU

Şüpheli, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün Kocasinan ilçesinde yakalanan zanlıya ait çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.


Kayseri IŞİD Operasyon

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