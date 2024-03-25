Bebek’te ünlü ve tarihi balık restoranında yangın paniği
Beşiktaş Bebek’te ünlü ve tarihi balık restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. Restoranın bacasında çıkan yangın sırasında dumanları gören yurttaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Bebek’te meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde ünlü ve tarihi bir balık restoranının çatısından dumanların yükseldiği gören yurttaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi merdiven aracının yardımıyla çatıya ulaştı.
Bacada yangının çıktığını görülmesi üzerine müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması sonrasında duman tahliyesi yapıldı. Polis ve sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı olay yerinde konuşlandı.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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