Sinop'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü

Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
27 Eylül 2022 Salı, 17:59
Sinop'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü
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Durağan ilçesinde bir parkta U.O. ile S.A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda S.A, tabancayla yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli U.O. polis ekiplerince gözaltına alındı. 


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