Sinop'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü
Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Durağan ilçesinde bir parkta U.O. ile S.A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda S.A, tabancayla yaralandı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli U.O. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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