Sinop’taki nükleer güç santralı davası 28 Mart’ta görülecek

14 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

AKP iktidarının Sinop’ta yapmayı planladığı nükleer güç santralı (NGS) ile ilgili Samsun 2. ve 3. idare mahkemeleri tarafından 15 kişilik bilirkişi heyeti atandı.

Heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kabul ettiği nihai ÇED’e birçok noktada olumsuz görüş bildirdi. Raporda, Sinop İnceburun bölgesine kurulması planlanan NGS için 480 bin ağacın izinsiz kesildiği kaydedildi. Bilirkişi kurulu tarafından hazırlanan 250 sayfalık raporda, “Japon Hükümeti projeden çekilmiştir ve uluslararası geçerliliği olan bir anlaşma kalmamıştır. Dolayısıyla nihai ÇED raporunun bu anlamda kabul edilemez eksikliklerle dolu olduğu kanaati oluşmuştur” denilirken, dava duruşmasının 28 Mart’ta yapılacağı belirtildi.

"MADDE AÇIK"

Bilirkişi raporunu ve duruşmayı Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, “Bu rapora karşın yargının ÇED’i iptal etmemesi beklenemez. AKP özellikle enerji alanında emperyalizmin emrinde olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Sinop NGS’yle ilgili ortada bir yapımcı firma yok, ancak ortada Çevre Bakanlığınca kabul edilmiş bir nihai ÇED var. ÇED Yönetmeliği’nin 6. maddesi son derece açıktır. ÇED için yapımcı bir firma gereklidir ve ÇED dosyasını hazırlamak Bakanlığın değil yapımcı firmanın görevidir. Oysa Sinop NGS için ortada bir firma yoktur” dedi.

"ÇED DEĞİL ÇÖP"

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise “Nihai ÇED dediler ama ortaya nihai çöp çıktı. Bu rapora göre Sinop NGS, bir daha gündeme getirilmeden tarihin çöplüğüne atılmalıdır. 28 Mart’ta ÇED’in iptali için dava açan 112 kurum ve kişiler olarak Samsun’da olacağız. Nükleer sevici, insana ve doğaya düşman, emperyalizmin hizmetindekilere karşı yeni bir zafere imza atacağız” dedi.