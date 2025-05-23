Sinpaş Holding tazminatsız olarak işten attı: Doğa talanından sonra şimdi de hak gaspı

İddiaya göre şirket yedi ay boyunca alçı-boya uygulayıcısı olarak çalışan Polatkan’ı görüntülerin sızdırılmasından sorumlu tutarak tazminatını, son aya ait maaşını ve ek mesai ücretlerini ödemedi. Polatkan 20 Mayıs’tan beri İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider’le birlikte fabrika önünde nöbet tutuyor.

Cumhuriyet’e konuşan Polatkan, işten çıkarıldığından bu yana şirketle iletişim kurmaya çalıştığını belirterek “Şirketin geri dönüşü hakaret ve küfür oluyor. Hiçbir hakkımın kalmadığını söylüyorlar. Sinpaş şantiyelerinde çalışma koşulları da insani değil. 15 metrekarelik odalarda sekiz kişi yatırılıyor. Yemekler çok kötü ve içinden böcek çıkıyor. Bunlara karşı sesimizi çıkarttığımızda da ‘işinize gelmiyorsa gidin’ diyorlar” ifadelerini kullandı. İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider ise “Paylaştığımız görüntüler altında ezildikleri için sendikalı işçiyi işten çıkarttılar. Genel olarak şantiyelerde iş kanunu değil orman kanunu geçerli” dedi.