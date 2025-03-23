Bastonuyla sandık başında! Oy veren yurttaşlar Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 23.03.2025 - 16:34

Güncelleme: 23.03.2025 - 16:54

CHP'de tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy verme işlemi, tüm Türkiye'de saat 08.00 itibarıyla başladı.

İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı sonrası yurttaşlar, sandığa akın etti. CHP tarafından parti üyesi olmayan yurttaşların da oy verebileceği duyurulmuştu.

Şişli'de de oy verme işlemlerinin başlamasının ardından uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlar dikkat çekti.

"TÜM TÜRKİYE AYAĞA KALKMALI"

Oy verme işlemi için bastonuyla Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'ne gelen 72 yaşındaki Şükran Uzun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Şiddetle kınıyorum. Oyumu gururla sandığa attım. Gelecek çok güzel olacak korkmayın çocuklar. 72 yaşındayım bastonumla oy kullanmaya geldim. Ülke bu kalabalıkla ayağa kalkar buna inanın. Bu kalabalığa bu ülkenin ihtiyacı var çocuklar. Hatta ben şunu söylüyorum tüm Türkiye ayağa kalkmalı! Buna çok ihtiyacımız var. Bu ülke ayağa kalkarsa gençlerin geleceği parlak olacak. Bu ülke korkup sinerse, bu çocukların hayatları ziyan olacak."





Uzun, sözlerini tüm Türk gençliğiyle gurur duyduğunu söyleyerek bitirdi.

KALABALIK GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI



Ülkede 19 Mart itibarıyla yaşanan hukuksuzluklar hakkında konuşan Gülten Bahtiyar ise "Herkesin söylediği aynı, her şey gün gibi ortada. Adalet için bütün bu çabamız. Bu kadar büyük dayanışma ve bu büyük kalabalık beni çok etkiledi" dedi.

Evdeyken bu kadar büyük bir kalabalık beklemediğini aktaran Bahtiyar, oy kullanmak için geldiğinde çok mutlu olduğunu aktardı.



"PLANLANMIŞ BİR SENARYO"

Ceza Hukukçusu Av. İbrahim Afacan oy kullanmak için sırada beklerken Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının tesadüf değil planlanmış bir senaryo olduğunu söyledi. Afacan'in ifadeleri şu şekilde:



"Son tahlilde tutuklama kararı doğru, ters bir izlenim vermiş olabilirim. Öncesi yapılan işlemlerin hepsi zaten bu tutuklama sonucunun gerçekleşmesi için adım adım hesaplanmış, sırasıyla planlanmış olan bir işlem. Bundan dolayı diğer partilerin hiçbir belediyesine ilişkin herhangi bir soruşturma yapılmazken; bu kadar kapsamlı bir soruşturmada şimdiye kadar en ufak bir emare yokken tam bugün olmak kaydıyla yapılan bu tutuklamanın tesadüf olması mümkün değildir. Bunların hepsi hesaplanmış bir senaryodan ibarettir."



Sırada bekleyen Mehmet isimli yurttaş ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşlı oy verenleri için yaptığı güzel bir uygulamaya değindi:

"Bir ülkede hak hukuk adalet olmadıkça bunlar olur. Ayrıca CHP çok güzel bir uygulama yapmış, 65 yaş üstü yurttaşlar için ek masa koymuşlar ve sıra beklemeden oy kullanabiliyoruz."