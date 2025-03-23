Tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne getirildi

Yayınlanma: 23.03.2025 - 16:05

Güncelleme: 23.03.2025 - 16:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı erken saatlerde gözaltına alınmıştı.

4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kaldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu, nöbetçi mahkemenin kararıyla tutuklandı.

İmamoğlu Marmara (Silivri) Cezaevi'ne geldi.

SİLİVRİ KARARI

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlardan tutuklanmasına, terör suçundan ise tutuklama talebinin reddine karar verildi.

Yürütülen 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında 48 şüpheli tutuklanırken, 44'ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İmamoğlu, Silivri Cezaevi olarak da bilinen Marmara Cezaevi'ne götürüldü.

Silivri'de hareketlilik artarken; cezaevinin bulunduğu yola polis ve jandarma ekipleri kontrol noktası kurdu.

Silivri Cezaevinde ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da 21 Ocak 2025 tarihinden beri tutuklu bulunuyor.

CEZAEVİNE GİRİŞ YAPTI

İBB Başkanı İmamoğlu'nu cezaevine götürecek araçlar; Çağlayan Adliyesi'nden çıkış yaptı ve Silivri Cezaevi'ne giriş yaptı.