Son Dakika... Ekrem İmamoğlu yurttaşlara çağrıda bulundu: Önce 'sandık' sonra 'meydan'!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrıda bulundu.

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu yurttaşlara çağrıda bulundu: Önce 'sandık' sonra 'meydan'!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 14:48

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına; 'terör' soruşturması kapsamında ise tutuklama talebinin reddine karar verildi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. 

"MİLLETİMİZİ HAK MÜCADELESİNE DAVET EDİYORUM"

İmamoğlu'nun söz konusu açıklaması şöyle: 

"Sevgili vatandaşlarım,

Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı.

Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır.

Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği meselesidir.

Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin. 

Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür.

Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ibb #Son dakika #Saraçhane

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