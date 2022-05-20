Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, kamu arazilerine el koydu
Akrabalarına özel kadro açtığı öne sürülen Şırnak Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın kardeşi olan Mehmet Emin Erkan hakkında kamu arazilerine el koyduğu ve izinsiz olarak kullandığı iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme Erkan’ın kamu arazilerine el koyduğuna hükmetti. Dosya yargıtayda.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan hakkında kamu arazilerine el koyduğu ve izinsiz olarak kullandığı iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme Erkan’ın kamu arazilerine el koyduğuna hükmetti, Erkan kararı Yargıtay’a taşıdı.
Geçen günlerde akrabalarına özel kadro açtığı öne sürülen Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın kardeşi olan Mehmet Emin Erkan’ın kamu arazilerine el koyduğu iddiasıyla Şırnak Maliye Hazinesi tarafından dava açıldı. Şırnak Kadastro Mahkemesi, Rektör Erkan’ın, Şırnak ili Çakırsöğüt köyünde Hazine’ye ait 22 bin 671 metrekare araziyi kendi adına yazdırdığını belirterek yapılan incelemelerde alanın özel mülkiyete konu edilemeceğine karar verdi. Rektör Erkan karara itiraz etti. Dosya Yargıtay 8. Hukuk Dairesine gönderildi.
Cumhuriyet’e konuşan ve isimlerini vermek istemeyen üniversitenin öğretim üyeleri, “Rektör Hazine’nin arazilerine çökmüş. Şu an hâlâ kullanıyor. Şırnak’ın gelişmiş yerlerini alarak o alanları ekip biçiyor. Bina dikecekmiş. Bu alanlar Hazine arazileridir” dedi.
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