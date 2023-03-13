Şırnak'ta 2,5 milyonluk kapkaç: 3 kişi gözaltına alındı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kapkaç şüphelisi, işyerinden evine giden döviz bürosu işletmecisinin poşette taşıdığı 2 buçuk milyon liralık dövizi çalarak kaçtı. 3 kişi gözaltına alınırken, kapkaç anı kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:46
Şırnak'ta 2,5 milyonluk kapkaç: 3 kişi gözaltına alındı
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Şırnak Cizre'de meydana gelen olayda döviz bürosu işletmecisi Maruf Budak, arkadaşı ile işyerini kapatarak, poşet içine doldurduğu dövizle evine gitmek üzere yürümeye başladı.

Bu sırada şüpheliler, Maruf Budak’ı takibe aldı. Budak kaldığı binaya girdiği sırada şüpheli, içinde 2 buçuk milyon liralık döviz olan poşeti kapıp çalarak kaçmaya başladı.

Budak ve arkadaşı, şüphelinin peşinden koştu. Şüpheli, bölgeden motosiklet ile kaçarken, Budak ve arkadaşı da karakola giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin belirlenerek bulunması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini izleyerek, 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, paranın ise bulunamadığı öğrenildi.


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