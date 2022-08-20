Şırnak’ta 50 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil bulundu
Şırnak’ta bir yurttaş tarafından bulunan buğday fosilinin milyonlarca yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Şırnak Bestler Dereler kırsalında doğa yürüyüşü yapan Emin Arpas, üzerinde buğday tanelerine benzer şekillerin olduğu bir kaya buldu. Arpas, bulduğu kayayı yanına alıp, yaptığı araştırmalar sonucu ilginç kayanın buğday fosili olduğunu tespit ettiğini öne sürdü.
Fosilin milyonlarca yıllık olabileceğini belirten Arpas, “Şırnak’ın Bestler Dereler Bölgesi Birini mevkiinde buldum. Çamurun içinden çıkardım, getirdim yıkadım. Ayak şeklinde olduğunu fark ettik. Taşın üzerinde tahıl tanelerine benziyor. Üzerinde buğday, mercimek ve benzeri tohumun fosili bulunmakta. Artık yüz bin yıllık mı, milyon yıllık mı bilemiyorum. Ona bilim adamları karar versin. Böyle bir fosili gördüğüm için son derece mutluyum” dedi.
Bulunan fosil üzerinde yapılacak bilimsel çalışmalar sonrasında bölgenin bilinen tarihinin değişebileceğini kaydeden Arpas, denizden 700 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık bin 350 rakımda olan Şırnak'ta geçtiğimiz dönemlerde deniz canlılarına ait fosillere de rastlandığını hatırlattı.
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