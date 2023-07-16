Şırnak'ta acı olay: 3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şırnak’ta 3. kattan düşen ve tedavisi için Elazığ’a sevk edilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 4 yaşındaki Berat Akdoğan, 3. kattan aşağı düştü.
Ağır yaralanan çocuk, Cizre Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ’daki özel bir hastaneye sevk edildi.
KURTARILAMADI
4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren çocuk, bugün yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden Akdoğan, otopsinin ardından defnedilmek üzere Şırnak’a götürüldü.
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