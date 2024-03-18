Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:51

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:52

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 4 gram esrar, 1 adet hassas terazi, bin 290 paket sigara, 230 adet puro, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda; 19 kişi kaçakçılık, 9 kişi asayiş, 1 şüpheli kayıp şahıs ve 2 şüpheli ise terör suçlarından olmak üzere toplam 31 şüpheli gözaltına alındı.