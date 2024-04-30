Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 9 ölü

Kolombiya'nın kuzeyinde düşen askeri helikopterdeki 9 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 08:30
Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 9 ölü
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Bolivar yönetim bölgesine bağlı Guaraperia köyü kırsalında düşen MI-17 HK3395 numaralı askeri helikopterdeki 1 general ile 8 asker öldü.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, kazada ölen askerler nedeniyle "büyük" üzüntü duyduğunu belirtti.

Askeri helikopterin "Clan del Golfo" isimli uyuşturucu ve paramiliter örgüte yapılan operasyonda görev aldığı bilgisi paylaşıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ülkede yılbaşından bu yana helikopter kazalarında çok sayıda askeri personel yaşamını yitirdi.


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