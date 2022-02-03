Şırnak'ta bir araçta 31 kilogram eroin ele geçirildi
Şırnak'ta bir araçta 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine yönelik Şırnak ve Hakkari İl Emniyet müdürlükleri ekiplerince, dün ortak çalışma gerçekleştirildi.
ONLARCA KİLO EROİN BULUNDU
Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, bir araçta çeşitli bölümlere gizlenmiş 31 kilo 14 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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