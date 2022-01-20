Antalya'da yüksek miktarda eroin ele geçirildi
Antalya'da polisin yaptığı operasyonda yüklü miktarda metamfetamin maddesi ile 30 kilogram eroin maddesi piyasaya sürülemeden ele geçirildi.
Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Güzeloba Mahallesi’nde C.D. isimli şahsın doğu illerinden Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği, bu maddeleri adresinde depoladığı ve parça parça sattığı yönünde bilgi alınması üzerine operasyon yapıldı.
EROİN VE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Tespit edilen adrese yapılan baskında daralı 30 kilo 870 gram eroin maddesi, daralı 6 kilo 680 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde preslemede kullanılan materyaller ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan C.D.
“uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan çıkarıldığı
Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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