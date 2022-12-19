Şırnak'ta feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 15:30

Şırnak'ın Cizre’ye bağlı İnci Köyü mevkiinde Cizre'den Silopi istikametine gitmekte olan Kadir Çapın yönetimindeki TIR, karşı yönden gelmekte olan Orhan Bayram yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyoneti altına alan TIR, şarampole devrildikten sonra durabildi.



Kazada, kamyonette bulunan sürücü Orhan Bayram, Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül yaşamını yitirirken, Nursait Edis ile TIR sürücüsü Kadir Çapın yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazada hayatını kaybeden dört kişinin cenazesi de ambulanslarla hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



